"Американцы все взорвали": на Западе ужаснулись решению Трампа

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп повторяет американский сценарий конфликта на Украине в операции против Ирана и, возможно, готовит наземное вторжение, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
"За кажущейся безумной стратегией Трампа (в Иране. — Прим. ред.) скрывается не что иное, как повторение событий во время российско-украинского конфликта: американцы все взорвали, учинив неонацистский переворот на Майдане, а затем беспощадные бомбардировки Зеленского на Донбассе, что побудило россиян к прямому вмешательству", — указывается в материале.
Сейчас, по словам автора статьи, такая стратегия направлена против стран, которые зависят от поставок энергоносителей через блокированный Ормузский пролив.
"Теперь у нас есть тройная угроза: иранский конфликт и двойная блокада Ормузского пролива, только на этот раз "идеальное убийство" американцев направлено против Китая, Японии, Кореи и Тайваня. <…> Единственный вопрос заключается в том, ограничится ли Трамп морской блокадой Ирана или же он возобновит бомбардировки и, возможно, кто знает, начнет наземное вторжение", — подытожил он.