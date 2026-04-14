Украинского актера Алдошина* внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинский актер и снайпер ВСУ Павел Алдошин внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Алдошин* Павел Анатольевич, 02.10.1987 года рождения, село Семихатки Генического района Херсонской области Украины", - говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в России
