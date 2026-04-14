Житель Тегерана рассказал об атаке Израиля на жилой район

ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Израиль во время бомбардировок атаковал жилой район Тегерана, по сути ударив по безоружным горожанам, рассказал РИА Новости житель иранской столицы Реза Хоссейни.
"У жителей не было ни оружия, ничего подобного. Многие жили обычной жизнью. В один из дней был мощный взрыв, который привел к этой катастрофе. Израильский режим показал свою жестокость. Как некоторые говорят, они захотели продемонстрировать свою силу за счет беззащитных, которых они принялись уничтожать", - сказал Хоссейни, рассказывая о ситуации в жилом районе Боруджерди на юго-востоке Тегерана.
Он сообщил, что удары на этот район пришлись в начале марта и повлекли жертвы среди мирного населения.
"Это полностью жилой район", - добавил горожанин.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.