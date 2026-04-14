Сотни тысяч жителей Запорожской области остались без света, заявил Мирошник - РИА Новости, 14.04.2026
07:11 14.04.2026
Сотни тысяч жителей Запорожской области остались без света, заявил Мирошник

Мирошник: 400 тысяч абонентов Запорожской области остались без света из-за ВСУ

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Не менее 400 тысяч тысяч абонентов Запорожской области остались без электричества из-за атак ВСУ с 6 по 12 апреля, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Масштабные перебои с подачей электроэнергии на протяжении всей недели фиксировались также в Запорожской области, затронув не менее 400 тысяч жителей", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.
Он подчеркнул, что украинские формирования стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения, проводя преднамеренные атаки на объекты энергетики с упором на электростанции, узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких муниципальных образований.
"За отчетный период отключения энергоснабжения частично либо полностью затронули практически все округа Херсонской области", - указал посол.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
