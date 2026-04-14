МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Не менее 400 тысяч тысяч абонентов Запорожской области остались без электричества из-за атак ВСУ с 6 по 12 апреля, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Масштабные перебои с подачей электроэнергии на протяжении всей недели фиксировались также в Запорожской области, затронув не менее 400 тысяч жителей", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.

Он подчеркнул, что украинские формирования стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения, проводя преднамеренные атаки на объекты энергетики с упором на электростанции, узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких муниципальных образований.