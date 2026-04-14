Активность японского супервулкана Кикай встревожила ученых

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Один из самых взрывоопасных вулканов в мире постепенно наполняется расплавленной лавой. В прошлом он уже совершил то, что до сих пор считается крупнейшим известным извержением в нынешней геологической эпохе.

Каков прогноз? И к каким последствиям может привести катастрофа?

Уничтожило целый народ

Речь идет о кальдере Кикай недалеко от острова Кюсю. Именно она вызывает опасение у ученых. Последнее извержение произошло здесь 7300 лет назад и было самым разрушительным за последние 10 000 лет.

По расчетам ученых, выброшенный в результате извержения материал покрыл бы площадь около 4500 квадратных километров, что в несколько раз больше площади таких крупных городов, как Лондон или Лос-Анджелес. Сотни кубических километров камней и пыли разлетелись в разные стороны.

Во время извержения вулкана Кикай было выброшено около 160 кубических километров плотной горной породы, что более чем в 11 раз превышает объем выбросов Новарупты в 1912 году и в 32 раза — Пинатубо в 1991-м.

По некоторым данным, извержение уничтожило народ дзёмон, населявший территорию современной Японии примерно с 14 000 года до н. э. по 300 год до н. э.

Спрятался под водой

Хотя с тех пор вулкан не совершал ничего столь же масштабного, он все еще активен. За последние 3900 лет под кальдерой диаметром 19 километров сформировался новый лавовый купол, что вызывает опасения по поводу возможного повторения катастрофы.

Кальдера Кикай сейчас почти полностью скрыта под водой, что несколько затрудняет доступ к ней, но при этом позволяет сохранить следы прошлых извержений.

"Подводное расположение позволяет нам проводить систематические крупномасштабные исследования", — заявил геофизик Университета Кобе Нобукацу Сиама.

Специалисты отправили исследовательские суда для сканирования местности с помощью пневматических пушек и сейсмометров, установленных на морском дне. В результате обнаружился большой магматический очаг.

Наполняется магмой

Проведенный анализ показал, что материал и другие продукты недавней активности состоят из магмы, отличной от последнего извержения.

"Та, которая сейчас находится в магматическом очаге под лавовым куполом, скорее всего, образовалась недавно", — резюмирует Нобукацу.

Помимо Кикай, к другим известным кальдерам относятся Йеллоустоун в Северной Америке и Тоба в Индонезии. Эти мощные вулканы переживают длительные периоды сна, после чего пробуждаются и извергаются с новой силой.

"Наша конечная цель — научиться лучше отслеживать важнейшие показатели будущих гигантских извержений", — добавляет ученый.

Больше ста миллионов жертв

Исследование, опубликованное в научном журнале, показало, что глубина современного магматического очага составляет 2,5-6 километров, что соответствует предполагаемой глубине залегания магмы на трех-семи километрах во время предыдущего извержения Кикай.

В случае повторного извержения вулкана в атмосферу может попасть огромное количество обломков, которые в некоторых регионах закроют солнце и могут даже вызвать вулканическую зиму.

Профессор Ёсиюки Тацуми говорит : "Хотя вероятность гигантского извержения кальдеры на территории Японского архипелага в ближайшие 100 лет составляет один процент, по самым пессимистичным оценкам, число погибших может составить около 100 миллионов человек".