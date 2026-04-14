В Сумах прогремели новые взрывы

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Сумах третий раз за сутки прогремели взрывы.

"В Сумах были слышны взрывы", — говорится в публикации телеканала "Общественное".

Взрывы сегодня также гремели в Харькове, Черкассах, Чернигове, Днепропетровске и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.