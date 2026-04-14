В Сумах прогремели новые взрывы

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Сумах третий раз за сутки прогремели взрывы.
«
"В Сумах были слышны взрывы", — говорится в публикации телеканала "Общественное".
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, на части территории Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Взрывы сегодня также гремели в Харькове, Черкассах, Чернигове, Днепропетровске и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Накануне командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал, что командование ВСУ отправляет военных в один конец на передовые позиции в Сумской области. Он подчеркнул, что туда доставляют мобилизованных украинцев, которые не прошли никакой подготовки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18