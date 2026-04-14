В Сумах прогремели взрывы

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее во вторник телеканал уже сообщал о взрывах в городе.
"В Сумах были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18