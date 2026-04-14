С экс-чиновников КЧР взыскали 140 миллионов рублей за распроданные земли

КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Краснодарский краевой суд оставил без изменения решение Армавирского городского суда о взыскании в доход РФ 141,5 миллиона рублей с бывших чиновников Карачаево-Черкесской Республики и связанных с ними лиц по делу о незаконно выведенных из собственности государства и распроданных земельных участках, сообщает объединенная служба судов Краснодарского края.