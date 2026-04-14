С экс-чиновников КЧР взыскали 140 миллионов рублей за распроданные земли

КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Краснодарский краевой суд оставил без изменения решение Армавирского городского суда о взыскании в доход РФ 141,5 миллиона рублей с бывших чиновников Карачаево-Черкесской Республики и связанных с ними лиц по делу о незаконно выведенных из собственности государства и распроданных земельных участках, сообщает объединенная служба судов Краснодарского края.
По данным пресс-службы, в 2011 году муниципальные чиновники Карачаево-Черкесской Республики незаконно распорядились земельным фондом в Зеленчукском районе региона площадью 15 гектар. Подделав документы и изменив целевое назначение земель, они продали участки по заниженной цене подконтрольным лицам.
"Решением Армавирского городского суда с 12 ответчиков в качестве эквивалента стоимости земельных участков солидарно взыскано 141 502 000 рублей. Апелляционная инстанция согласилась с судебным актом, оставив его без изменений", - говорится в сообщении пресс-службы региона.
Уточняется, что земли занимают сельскохозяйственные и лесные угодья, а также береговую полосу реки Архыз и ее притоков. Указанные наделы с 1928 года закреплены государством за коллективными хозяйствами, которые в 1960 году объединены в единый колхоз, занимавшийся разведением крупного рогатого скота, овцеводством и производством молочной продукции. В силу прямого указания закона эти земли относятся исключительно к федеральной собственности и не подлежат приватизации.