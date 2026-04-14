18:37 14.04.2026
В Москве осудили на 4,5 года бывшую и.о. замглавы Шереметьевской таможни

Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего и.о. замглавы Шереметьевской таможни по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями на 1,5 миллиарда рублей, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
"Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя начальника Шереметьевской таможни ФТС России Юлии Башкатовой и генерального директора ООО "Авиаброкер" Станислава Галлямова. Башкатова признана виновной по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), Галлямов – по части 4 статьи 33, части 3 статьи 285 УК РФ (подстрекательство к совершению злоупотребления должностными полномочиями), части 3 статьи 30, пункта "б" части 4 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки)", - говорится в сообщении.
Суд установил, что Башкатова, действуя под влиянием Галлямова, в интересах авиаперевозчика дала указание сотрудникам о внесении изменений в декларации на гражданские пассажирские самолеты в целях незаконного освобождения авиаперевозчика от уплаты таможенных платежей на сумму более 1,5 миллиардов рублей.
По данным ведомства, Галлямов передал через посредника 10 тысяч долларов США в качестве взятки, однако они не были получены Башкатовой по независящим от нее обстоятельствам.
Преступлением причинен вред Российской Федерации на сумму свыше 1,5 миллиардов рублей. С авиаперевозчика в доход государства взыскано более 1,9 миллиарда рублей таможенной пошлины и пени за просрочку ее оплаты.
Суд приговорил Башкатову к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в таможенных органах на срок два года, с лишением специального звания подполковника таможенной службы и лишением государственной награды.
Галлямову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере более 45 миллионов рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с таможенным оформлением и декларированием товаров, на срок два года.
"Денежные средства в сумме 10 тысяч долларов США, являющиеся предметом взятки, конфискованы в доход государства", - добавили в ведомстве.
ПроисшествияРоссияМоскваСШАМосковская межрегиональная транспортная прокуратураФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
