Суд заочно приговорил Смольянинова* за фейки о ВС России

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил актера Артура Смольянинова* (признан иностранным агентом в РФ) к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Смольянинова* Артура Сергеевича виновным и назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима", - огласила решение судья.

Также ему запрещено администрирование сайтов и интернет-страниц сроком на четыре года.

Суд признал Смольянинова* виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, совершенное из корыстных побуждений").

По версии следствия, с декабря 2022 года по январь 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания "Новая газета Европа"**, находясь за пределами России, сняли видео с высказываниями Смольянинова*, содержащими, по мнению обвинения, ложные сведения о действиях российской армии. В январе 2023 года запись интервью была размещена в открытом доступе на видеохостинге.

Адвокат актера Алена Савельева в ходе судебного процесса назвала обвинение необоснованным.

"Невозможно говорить о том, что в действиях Смольянинова* имеется вменяемое ему преступление, о том, что была вообще какая-то в принципе преступная группа", — заявляла защитник.

Актер объявлен в международный розыск, ему заочно избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.