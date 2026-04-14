Жительницу ДНР приговорили к 22 годам лишения свободы за госизмену
17:29 14.04.2026
Жительницу ДНР приговорили к 22 годам лишения свободы за госизмену

ФСБ: жительницу ДНР приговорили к 22 годам лишения свободы за госизмену

Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Жительницу Волновахи в ДНР приговорили к 22 годам лишения свободы за государственную измену, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
"Женщина по заданию СБУ следила за руководителем ведомства (начальником ГУФСИН России по ДНР - ред.), самостоятельно изготовила взрывное устройство с поражающими элементами и намеревалась осуществить его дистанционный подрыв по пути следования начальника Донецкого ГУФСИН", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что Виктория Котляр была признана Южным окружным военным судом виновной по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), пункту "а" части 2 статьи 205 (теракт или угроза теракта, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), части 4 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой), а также статьи 275 (государственная измена) УК России и приговорена к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, ее приговорили к штрафу в размере 600 тысяч рублей.
