Жительницу ДНР приговорили к 22 годам лишения свободы за госизмену

В ведомстве добавили, что Виктория Котляр была признана Южным окружным военным судом виновной по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), пункту "а" части 2 статьи 205 (теракт или угроза теракта, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), части 4 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой), а также статьи 275 (государственная измена) УК России и приговорена к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, ее приговорили к штрафу в размере 600 тысяч рублей.