Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 14.04.2026 (обновлено: 16:01 14.04.2026)
Суд признал банкротом "дочку" Microsoft в России

Офис компании Microsoft. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Майкрософт Рус" и открыл в этом российском подразделении американского производителя программного обеспечения Microsoft Corporation конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в сентябре по собственному заявлению ООО "Майкрософт Рус". Представитель должника сообщил тогда в суде, что его неисполненные обязательства превышают 1,5 миллиарда рублей.
Конкурсным управляющим утвержден Андрей Соломонов из ассоциации ведущих арбитражных управляющих "Достояние".
Как пояснял на заседании в сентябре представитель должника, с 2022 года материнской компанией были приостановлены продажи продуктов и услуг в России, но "Майкрософт Рус" продолжала оказывать техподдержку.
В последнее время у нее был единственный клиент, который в 2025 году тоже приостановил отношения, у компании перестал генерироваться доход и она в соответствии с законом инициировала процедуру банкротства, пояснил юрист.
В отчетности за 2024 год сообщалось, что корпорация Microsoft не рассматривает вопроса ликвидации ООО "Майкрософт Рус". Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
ЭкономикаМоскваMicrosoft CorporationРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала