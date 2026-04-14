Суд признал банкротом "дочку" Microsoft в России

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Майкрософт Рус" и открыл в этом российском подразделении американского производителя программного обеспечения Microsoft Corporation конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в сентябре по собственному заявлению ООО "Майкрософт Рус". Представитель должника сообщил тогда в суде, что его неисполненные обязательства превышают 1,5 миллиарда рублей.
Конкурсным управляющим утвержден Андрей Соломонов из ассоциации ведущих арбитражных управляющих "Достояние".
Как пояснял на заседании в сентябре представитель должника, с 2022 года материнской компанией были приостановлены продажи продуктов и услуг в России, но "Майкрософт Рус" продолжала оказывать техподдержку.
В последнее время у нее был единственный клиент, который в 2025 году тоже приостановил отношения, у компании перестал генерироваться доход и она в соответствии с законом инициировала процедуру банкротства, пояснил юрист.
В отчетности за 2024 год сообщалось, что корпорация Microsoft не рассматривает вопроса ликвидации ООО "Майкрософт Рус". Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
