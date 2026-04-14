Потерпевший по делу Гуфа о самоуправстве обжаловал приговор

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Мособлсуд поступили жалобы на приговор рэперу Гуфу (Алексею Долматову) по делу о самоуправстве, в том числе от потерпевшего, сообщили РИА Новости в суде.

В феврале Наро-Фоминский городской суд приговорил рэпера и его друга Геворка Саруханяна к 1 году условно за самоуправство. Через две недели в суд поступила жалоба защиты Гуфа.

"В Московский областной суд поступили апелляционные жалобы на приговор Наро-Фоминского городского суда… от потерпевшего и защитника осужденного Долматова", - заявили в инстанции.

Дата рассмотрения апелляционных жалоб не сообщается.

По версии следствия, в октябре 2024 года Гуф и его приятель Геворк Саруханян во время ссоры в банном комплексе в деревне Малые Горки избили брата администратора и забрали его телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон потерпевшего.