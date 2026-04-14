14:19 14.04.2026 (обновлено: 14:25 14.04.2026)
На Урале мужчину, убившего младенца за плач, приговорили к 15 годам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил жителя Новоуральска к 15 годам колонии строгого режима за убийство 2-месячного сына, сообщают объединенная пресс-служба судов региона и пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Суд признал Олега Михалицына виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Следствие и суд установили, что в ночь на 22 октября 2025 года в квартире дома по улице Первомайской в Новоуральске осужденный решил убить сына, так как тот плакал и беспокойно вел себя.
"С этой целью злоумышленник нанес ребенку несколько ударов рукой, в том числе и в область головы. В результате мальчику была причинена черепно-мозговая травма, от которой он скончался на месте происшествия", - сообщили в СУСК.
При этом осужденный настаивал на том, что укачивал сына и сам уснул, а ребенок "выпал у него из рук и травмировался". Эту же версию он озвучил и на последнем слове, отметив, что "любил своего малыша".
"Был назначен и проведен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая. Последнее экспертное исследование, в частности, показало, что фигурант вменяем и в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается", - отметили в СКР.
Начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.
"После того, как в дежурную часть территориального отдела полиции поступила информация о том, что смерть младенца носит криминальный характер, к работе с предполагаемым подозреваемым приступили сыщики уголовного розыска МУ МВД России по ЗАТО город Новоуральск и поселок Уральский. Они и помогли нашим коллегам из регионального СК России довести расследование до логического завершения", - отметил полковник Горелых.
ПроисшествияРоссияНовоуральскУрал
 
 
