11:18 14.04.2026
Суд в Ивановской области восстановил права бойца, которого признали умершим

Статуя богини Фемиды. Архивное фото
БРЯНСК, 14 апр – РИА Новости. Районный отдел ЗАГС в Ивановской области отказал раненому участнику СВО в аннулировании записи о его смерти, права мужчины восстановил суд после вмешательства прокуратуры, его признали живым, сообщило надзорное ведомство региона.
Житель города Фурманов Ивановской области с февраля 2023 года принимал участие в специальной военной операции. Как рассказали в прокуратуре, спустя год он получил ранение, и врачебная комиссия признала бойца негодным к военной службе. Мужчина долго лечился и находился в отпуске дома.
"В декабре 2025 года в отношении военнослужащего ошибочно была внесена актовая запись о смерти, его паспорт и регистрация признаны недействительными, что лишило его возможности получать социальные выплаты и медицинскую помощь. Районным отделом органа записи актов гражданского состояния при его обращении с заявлением об аннулировании записи ему было отказано", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.
Участник СВО обратился в надзорное ведомство, а оно направило иск в суд, чтобы аннулировать запись о смерти живого мужчины.
"Заявленные требования удовлетворены, права участника СВО восстановлены", - заявили в прокуратуре.
ПроисшествияИвановская областьФурманов
 
 
