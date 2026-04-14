Суд в Ивановской области восстановил права бойца, которого признали умершим

БРЯНСК, 14 апр – РИА Новости. Районный отдел ЗАГС в Ивановской области отказал раненому участнику СВО в аннулировании записи о его смерти, права мужчины восстановил суд после вмешательства прокуратуры, его признали живым, сообщило надзорное ведомство региона.