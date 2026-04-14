В Магнитогорске арестовали экс-замгендиректора ММК по делу о подкупе

11:12 14.04.2026 (обновлено: 12:20 14.04.2026)
В Магнитогорске арестовали на 2 месяца экс-замгендиректора ММК по делу о подкупе

Коксовая батарея №12 на территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска арестовал на два месяца бывшего заместителя генерального директора по производству Магнитогорского металлургического комбината Павла Кравченко по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении бывшего заместителя генерального директора по производству ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Павла Кравченко до 13 июня", – сказал собеседник агентства.
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
В Дагестане задержали экс-гендиректора компании по делу о прорыве плотины
12 апреля, 17:14
Как уточнила журналистам прокуратура региона, адвокат просил для Кравченко домашний арест или залог в три миллиона рублей. Защита Новоселова - домашний арест или запрет определенных действий.
Как добавляет надзорное ведомство, Новоселова суд отправил в СИЗО также до 13 июня.
О задержании Кравченко и учредителя коммерческой организации Эдуарда Новоселова РИА Новости в понедельник рассказали в правоохранительных органах. Окружным управлением СК РФ против фигурантов возбуждены дела о коммерческом подкупе и посредничестве в нем в особо крупном размере.
Ранее руководством ММК с Кравченко был расторгнут трудовой договор по компрометирующим основаниям, комбинат оказывает содействие правоохранительным органам для установления всех обстоятельств дела.
Бывший сенатор Совета Федерации России Дмитрий Савельев, обвиняемый в организации убийства, в Тверском суде Москвы во время оглашения приговора, 13 апреля 2026 года - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Суд вынес приговор экс-сенатору Савельеву за организацию убийства
Вчера, 18:05
По данным следствия, с 2020 по 2022 годы, будучи сотрудником завода, Кравченко обеспечил передачу Новоселову 50% доли в уставном капитале одного из обществ с ограниченной ответственностью, стоимость активов в которой составляет более 30 миллионов рублей, для обеспечения возможности дальнейшего беспрепятственного сотрудничества организации с комбинатом при строительстве объекта.
В дальнейшем фигурант с июля 2021 года по май 2022 года получил от представителя фирмы подкуп в виде приобретения и поставки за счет этой организации товарно-материальных ценностей на общую сумму свыше 1,7 миллиона рублей, использованных для строительства его жилого дома, расположенного в курортной зоне озера Банного.
Также он с 2023 по 2024 годы при посредничестве своего знакомого, имеющего право на распределение прибыли в обществе с ограниченной ответственностью, получил в качестве коммерческого подкупа денежные средства в размере свыше 8,8 миллиона рублей.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Топ-менеджера "Росатома" арестовали по делу о взятке
6 февраля, 08:59
 
