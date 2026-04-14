В Магнитогорске арестовали экс-замгендиректора ММК по делу о подкупе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска арестовал на два месяца бывшего заместителя генерального директора по производству Магнитогорского металлургического комбината Павла Кравченко по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении бывшего заместителя генерального директора по производству ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Павла Кравченко до 13 июня", – сказал собеседник агентства.

Как уточнила журналистам прокуратура региона, адвокат просил для Кравченко домашний арест или залог в три миллиона рублей. Защита Новоселова - домашний арест или запрет определенных действий.

Как добавляет надзорное ведомство, Новоселова суд отправил в СИЗО также до 13 июня.

О задержании Кравченко и учредителя коммерческой организации Эдуарда Новоселова РИА Новости в понедельник рассказали в правоохранительных органах. Окружным управлением СК РФ против фигурантов возбуждены дела о коммерческом подкупе и посредничестве в нем в особо крупном размере.

Ранее руководством ММК с Кравченко был расторгнут трудовой договор по компрометирующим основаниям, комбинат оказывает содействие правоохранительным органам для установления всех обстоятельств дела.

По данным следствия, с 2020 по 2022 годы, будучи сотрудником завода, Кравченко обеспечил передачу Новоселову 50% доли в уставном капитале одного из обществ с ограниченной ответственностью, стоимость активов в которой составляет более 30 миллионов рублей, для обеспечения возможности дальнейшего беспрепятственного сотрудничества организации с комбинатом при строительстве объекта.

В дальнейшем фигурант с июля 2021 года по май 2022 года получил от представителя фирмы подкуп в виде приобретения и поставки за счет этой организации товарно-материальных ценностей на общую сумму свыше 1,7 миллиона рублей, использованных для строительства его жилого дома, расположенного в курортной зоне озера Банного.