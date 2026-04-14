На Сахалине мужчину будут судить за кражу выплат с карты погибшего друга

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апр – РИА Новости. Житель села Мгачи на Сахалине предстанет перед судом за кражу выплат с банковской карты погибшего в зоне СВО друга, сообщает региональное управление МВД России.
По информации пресс-службы ведомства, уголовное дело в отношении 29-летнего сельчанина возбуждено по пунктам "в, г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета).
Как установило следствие, боец перед отправлением в зону спецоперации доверил фигуранту свою банковскую карту, чтобы он переводил поступающие средства на другой счет. В декабре 2024 года обвиняемый узнал о гибели друга при исполнении воинского долга, однако не стал возвращать карту законной наследнице – его родной сестре. В марте 2025 года мужчина обналичил основную часть суммы двумя транзакциями, через некоторое время снял оставшиеся деньги, а карту выбросил.
"Общий материальный ущерб составил свыше 635 тысяч рублей. В ходе следствия фигурант полностью признал свою вину и раскаялся, обязавшись в ближайшее время возместить похищенное в полном объеме", - говорится в сообщении.
Уголовное дело, как отмечает пресс-служба, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Челябинской области задержали подозреваемых в краже у бойца СВО
22 декабря 2025, 11:16