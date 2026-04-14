На Сахалине мужчину будут судить за кражу выплат с карты погибшего друга

Как установило следствие, боец перед отправлением в зону спецоперации доверил фигуранту свою банковскую карту, чтобы он переводил поступающие средства на другой счет. В декабре 2024 года обвиняемый узнал о гибели друга при исполнении воинского долга, однако не стал возвращать карту законной наследнице – его родной сестре. В марте 2025 года мужчина обналичил основную часть суммы двумя транзакциями, через некоторое время снял оставшиеся деньги, а карту выбросил.