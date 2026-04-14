Жительница Владивостока взыскала деньги за травлю своего ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Жительница Владивостока взыскала 80 тысяч рублей за травлю её ребёнка, сообщила РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судов региона Елена Оленева.
Травля и издевательства со стороны одноклассников над ребёнком в школе во Владивостоке происходили в течение длительного времени. Мать обращалась к классному руководителю с этой проблемой, однако поддержки со стороны учебного заведения не получила и её ребёнок был вынужден сменить место учёбы.
"Решением суда с учебного учреждения в пользу несовершеннолетнего ребёнка в лице законного представителя взыскана компенсация морального вреда в размере 80 тысяч рублей, а также в пользу матери взысканы судебные расходы в размере 15 тысяч рублей", – сказала Оленева.
20 сентября 2024, 23:28