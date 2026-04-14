Рейтинг@Mail.ru
Жительница Владивостока взыскала деньги за травлю своего ребенка - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 14.04.2026
Жительница Владивостока взыскала деньги за травлю своего ребенка

Мать взыскала со школы во Владивостоке 80 тысяч рублей за травлю ее ребенка

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Жительница Владивостока взыскала 80 тысяч рублей за травлю её ребёнка, сообщила РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судов региона Елена Оленева.
Травля и издевательства со стороны одноклассников над ребёнком в школе во Владивостоке происходили в течение длительного времени. Мать обращалась к классному руководителю с этой проблемой, однако поддержки со стороны учебного заведения не получила и её ребёнок был вынужден сменить место учёбы.
"Решением суда с учебного учреждения в пользу несовершеннолетнего ребёнка в лице законного представителя взыскана компенсация морального вреда в размере 80 тысяч рублей, а также в пользу матери взысканы судебные расходы в размере 15 тысяч рублей", – сказала Оленева.
ПроисшествияВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала