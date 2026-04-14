Столыпин сделал все, чтобы 1905 год ушел в прошлое, заявил Володин

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Российской Империи Петр Столыпин сделал всё, чтобы революция 1905 года не состоялась и ушла в прошлое, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня день, который можно было бы и взять, озвучить - день рождения Петра Аркадьевича Столыпина. Коллеги, мы с вами, если говорим о неразрывности истории, то, наверное, правильно вспомнить легендарного премьера царской России, который многое сделал для того, чтобы страна не ушла в революцию 1905 года. Потому что именно с его приходом удалось сделать всё для того, чтобы революция ушла в прошлое. Но потом она стала настоящим, потому что не стало Столыпина", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Председатель Госдумы напомнил, что на Столыпина было совершено 11 покушений.
"Вдумайтесь, почему? Потому что мешал. Мешал совершить переворот, революцию. Мы много говорим об Октябрьской революции. На самом деле, надо говорить о февральской, она была причиной развала страны", - отметил политик.
Пётр Столыпин наиболее известен благодаря своей аграрной реформе. Он занимал пост премьер-министра Российской Империи с 1906 по 1911 год. Политик был смертельно ранен в Киевском оперном театре в том же 1911 году.
