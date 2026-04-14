Столыпин сделал все, чтобы 1905 год ушел в прошлое, заявил Володин

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 14.04.2026 (обновлено: 14:59 14.04.2026)
Володин: Столыпин сделал всё, чтобы революция 1905 года ушла в прошлое

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПетр Аркадьевич Столыпин
Петр Аркадьевич Столыпин - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Петр Аркадьевич Столыпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Российской Империи Петр Столыпин сделал всё, чтобы революция 1905 года не состоялась и ушла в прошлое, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня день, который можно было бы и взять, озвучить - день рождения Петра Аркадьевича Столыпина. Коллеги, мы с вами, если говорим о неразрывности истории, то, наверное, правильно вспомнить легендарного премьера царской России, который многое сделал для того, чтобы страна не ушла в революцию 1905 года. Потому что именно с его приходом удалось сделать всё для того, чтобы революция ушла в прошлое. Но потом она стала настоящим, потому что не стало Столыпина", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Председатель Госдумы напомнил, что на Столыпина было совершено 11 покушений.
"Вдумайтесь, почему? Потому что мешал. Мешал совершить переворот, революцию. Мы много говорим об Октябрьской революции. На самом деле, надо говорить о февральской, она была причиной развала страны", - отметил политик.
Пётр Столыпин наиболее известен благодаря своей аграрной реформе. Он занимал пост премьер-министра Российской Империи с 1906 по 1911 год. Политик был смертельно ранен в Киевском оперном театре в том же 1911 году.
В миреРоссийская империяРоссияПетр СтолыпинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала