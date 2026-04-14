18:25 14.04.2026

Что старец Лаврентий говорил о судьбе России и мира

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Прошло уже почти 80 лет со дня смерти старца Лаврентия Черниговского, но его слова о будущем России до сих пор передают из уст в уста. Монах-отшельник описывал, через какие крутые повороты придется пройти стране.
Что именно предвидел старец?

Из крестьянской избы — в духовные наставники

Преподобный Лаврентий Черниговский (в миру Лука Евсеевич Проскура) родился в 1868-м в Черниговской губернии в обычной крестьянской семье. Застал и расцвет империи, и ужасы революции, и закрытие монастырей. Пережив гонения и годы подпольных молитв, в 1941-м добился открытия Троицкого собора в Чернигове.
Его духовные чада вспоминали: старец часто предостерегал их, советовал быть бдительными и внимательно смотреть по сторонам — он верил, что мир стоит на пороге больших перемен.
Позже, в 1949-м, старца, по его словам, посетил апостол Иоанн Богослов. Беседа длилась семь часов. Все эти разговоры, как утверждал Лаврентий, касались будущего — и прежде всего судьбы России.

"Железо будет гореть"

Протоиереи Василий, Никифор и Григорий, беседовавшие со старцем, передали его слова о грядущих испытаниях. Однажды он сказал так: "В последнее время бесов во аде не будет. Все будут на земле и в людях. Будет страшное бедствие на земле, и даже воды не будет. Потом будет всемирная война".
Старец предупреждал о страшных последствиях. "Будут такие сильные бомбы, что железо будет гореть, камни — плавиться. Огонь и дым с пылью будут до неба. И земля сгорит. Людей останется очень мало, и тогда начнут кричать: "Долой войну", — говорил он.
"И война третья всемирная уже будет не для покаяния, а для истребления", — добавлял Лаврентий.
Еще одно его предсказание касалось природных катаклизмов. "За это беззаконие земля перестанет родить, от бездождия все потрескается, даст такие щели, что человек может упасть в них", — утверждал Лаврентий. По его словам, это бедствие продлится 3,5 года.

Блеск золота и приход Антихриста

Одно из самых неожиданных пророчеств Лаврентия касалось храмов. Он говорил, что перед наступлением тяжелых времен по всей стране начнут восстанавливать церкви — причем в невиданном масштабе.
"Придет время, когда и недействующие храмы будут восстанавливать, оборудовать не только снаружи, но и внутри. Купола будут золотить, как храмов, так и колоколен. А когда закончат все, наступит то время, когда воцарится Антихрист", — говорил старец.
Он повторял эту мысль не раз: "Ремонты храмов будут продолжаться до самого пришествия Антихриста, и везде будет благолепие небывалое".

"Русский Царь"

О России он говорил с надеждой — как о стране, которая пройдет через испытания и выстоит.
"Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее царство. Окормлять его будет Царь Православный, Божий Помазанник. Царь будет от Бога", — утверждал преподобный.
Старец подчеркивал особую роль России в последние времена: "Нужно твердо знать, что Россия — жребий Царицы Небесной, и Она о ней заботится и ходатайствует о ней сугубо. Весь сонм святых русских с Богородицей просят пощадить Россию".
И еще одна фраза, которую часто вспоминают верующие: "Русского Православного Царя будет бояться даже сам Антихрист".
По словам преподобного Лаврентия, в последние времена именно Россия останется оплотом веры. "При Антихристе будет Россия самое мощное Царство в мире. А другие все страны, кроме России и славянских земель, будут под властью Антихриста", — говорил он.
 
 
 
