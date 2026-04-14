США настаивают на своем посредничестве в переговорах Израиля и Ливана - РИА Новости, 14.04.2026
22:46 14.04.2026
США настаивают на своем посредничестве в переговорах Израиля и Ливана

Пиготт: соглашение Израиля и Ливана должно быть принято при посредничестве США

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Вашингтон настаивает на исключительной роли США как посредника в переговорах между Израилем и Ливаном, исключая возможность заключения мирного соглашения через другие дипломатические треки, сообщает представитель госдепа Томми Пиготт.
"Соединенные Штаты подтвердили, что любое соглашение о прекращении боевых действий (между Израилем и Ливаном – ред.) должно быть достигнуто между двумя правительствами при посредничестве США, а не через какие-либо отдельные каналы", - говорится в заявлении Пиготта.
Ранее в госдепартаменте завершилась трехсторонняя встреча между послами Израиля и Ливана при посредничестве США. Целью переговоров является достижения соглашения о прекращении боевых действий на фоне продолжающейся эскалации вокруг Ирана.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" в Ливане началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки.
В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта объявил о начале наземной операции на юге Ливана. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану.
