США настаивают на своем посредничестве в переговорах Израиля и Ливана

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Вашингтон настаивает на исключительной роли США как посредника в переговорах между Израилем и Ливаном, исключая возможность заключения мирного соглашения через другие дипломатические треки, сообщает представитель госдепа Томми Пиготт.

В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта объявил о начале наземной операции на юге Ливана. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану.