США не заинтересованы в резком росте цен на нефть, считает Пушков - РИА Новости, 14.04.2026
21:36 14.04.2026
США не заинтересованы в резком росте цен на нефть, считает Пушков

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. США не заинтересованы в резком росте цен на нефть, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Можно предположить, что США будут пропускать часть танкеров и судов, руководствуясь своими отношениями с тем или иным государством. И даже в условиях блокады администрация (президента Дональда - ред.) Трампа не заинтересована в резком росте цен на нефть - это означало бы идти к 150-200 долларов за баррель в точности по иранскому сценарию, чего Вашингтон не захочет допустить", - написал член комитета СФ в своем телеграм-канале.
Грузовые суда следуют по Арабскому заливу в направлении Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
"Тотальная катастрофа". На Западе испугались нового шага Ирана
Вчера, 21:28
Сенатор также отметил, что цели США в войне в Иране не достигнуты.
"Иран, отныне контролирующий с севера Ормузский пролив, превращается в державу, от которой зависит 20 с лишним процентов мировых поставок нефти. До войны такого не было. На сегодняшний день Иране не просто выстоял, а нарастил свой глобальный вес. А вот чего добились США, сказать трудно. Разрушения в Иране - не победа", - констатировал политик.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Морские пехотинцы на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Совбез: США и Израиль могут готовить наземную операцию во время переговоров
Вчера, 20:21
 
