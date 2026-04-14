Блокада Ормузского пролива США контрпродуктивна, считает экс-дипломат

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Решение США установить блокаду Ормузского пролива является контрпродуктивным и иррациональным, фактически оно означает военные действия против союзников Вашингтона, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости отставной американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.