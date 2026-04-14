Блокада Ормузского пролива США контрпродуктивна, считает экс-дипломат

15:41 14.04.2026 (обновлено: 15:42 14.04.2026)
Фриман: блокада Ормузского пролива США иррациональна и контрпродуктивна

Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Решение США установить блокаду Ормузского пролива является контрпродуктивным и иррациональным, фактически оно означает военные действия против союзников Вашингтона, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости отставной американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.
"Это иррационально, контрпродуктивно и, в конечном счете, неустойчиво", - сказал Фриман, комментируя решение властей США объявить блокаду.
По его словам, блокада не только подрывает режим прекращения огня, но и в случае распространения на суда, не принадлежащие Ирану, будет означать военные действия против третьих стран.
"Если (блокада - ред.) распространится на неиранские суда, это будет означать военные действия против тех стран, которые использовали дипломатию, чтобы получить разрешение Ирана на прохождение их судов через Ормузский пролив. К этим странам относятся американские союзники, такие как Япония и Республика Корея, а также крупные мировые и региональные державы, такие как Китай, Индия и Турция", - добавил собеседник агентства.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.
