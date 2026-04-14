Прокуратура США отказалась раскрыть причины преследования ученой Петровой

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Прокуратура США намерена оспорить решение суда, обязавшее её передать защите документы о причинах возбуждения уголовного дела против российского исследователя Гарварда Ксении Петровой, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.
Согласно совместному докладу сторон, поданному 13 апреля, правительство планирует подать возражения на решение суда от 1 апреля не позднее 4 мая 2026 года. Петрова получит право ответить на возражения до 1 июня.
Ранее РИА Новости передавало, что суд обязал прокуратуру раскрыть документы, связанные с решением о возбуждении уголовного дела, для проверки версий о преследовании из мести и избирательном уголовном преследовании. Суд допустил, что дело против Петровой могло быть возбуждено из политических соображений в рамках политики администрации США против иностранных студентов.
Стороны также совместно просят отменить статусную конференцию, назначенную на 16 апреля.
В феврале 2025 года Петрова прилетела в Бостон из Парижа и не задекларировала эмбрионы лягушек. Пограничная служба аннулировала её визу J-1 и попыталась депортировать её. Петрова подала жалобу на незаконное задержание, и лишь после этого, в мае 2025 года, против нее было возбуждено уголовное дело о контрабанде.
В 2025 году администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Гарвардский университет, потребовав ужесточить меры против антисемитизма на фоне пропалестинских протестов и лишив вуз госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после отказа изменить политику. Также в апреле 2025 года поступали сообщения, что иностранных студентов в ряде штатов США лишают виз без объяснения причин.
