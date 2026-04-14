США и Иран могут заключить большую сделку, заявил Вэнс - РИА Новости, 14.04.2026
03:07 14.04.2026 (обновлено: 03:08 14.04.2026)
США и Иран могут заключить большую сделку, заявил Вэнс

Вэнс: следующий шаг в переговорах должен сделать Тегеран

© REUTERS / Ken CedenoВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© REUTERS / Ken Cedeno
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты и Иран могут заключить большую сделку, но следующий шаг должен сделать Тегеран, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Глава американской делегации Вэнс 12 апреля подчеркнул, что ИРИ и Штаты не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров, и делегация Штатов вернется домой без сделки.
"Я думаю, здесь можно заключить действительно большую сделку, но, на мой взгляд, сделать следующий шаг предстоит иранцам", - сказал Вэнс телеканалу Fox News.
Когда ведущий спросил о перспективах второго раунда переговоров, и где они могут состояться, вице-президент ответил: "Это интересный вопрос".
Вэнс также дал характеристику, как иранцы ведут переговоры.
"Они - жесткие переговорщики", - подчеркнул вице-президент.
