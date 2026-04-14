Вэнс заявил о возможности свернуть операцию против Ирана
03:02 14.04.2026 (обновлено: 08:29 14.04.2026)
Вэнс заявил о возможности свернуть операцию против Ирана

Вэнс: США могут сворачивать операцию против Ирана, поскольку достигли целей

Американские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. США достигли целей атаки на Иран, поэтому кампанию можно завершать, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
«

"Думаю, мы в ситуации, когда мы достигли своих целей. <...> Мы можем начать сворачивать операцию. Я бы предпочел, чтобы мы свернули ее через большие и успешные переговоры", — рассказал он в интервью Fox News.

По словам Вэнса, в вопросе возобновления диалога мяч находится на стороне Тегерана. Он отметил, что характер переговоров может в корне поменяться, если Иран не откроет Ормузский пролив.
Вице-президент добавил, что камнем преткновения в урегулировании конфликта остается вопрос обогащенного урана. Он пояснил, что США настаивают на полном изъятии этих материалов у ИРИ.
В субботу в Пакистане прошли ирано-американские переговоры. По их итогам Тегеран сообщил, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам.
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
Вскоре после переговоров американские военные приступили к блокаде Ормузского пролива. Как заявлял президент США Дональд Трамп, останавливать будут все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом. Также вооруженным силам поручили отслеживать и перехватывать танкеры, которые платили Ирану за проход.
Пресс-центр
