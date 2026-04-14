США вновь нанесли удар по катеру, якобы участвующему в наркотрафике

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Военные США нанесли удар по катеру, якобы участвующему в наркотрафике в восточной части Тихого океана, два человека убиты, сообщило южное командование Пентагона.
"Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в Восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по наркотрафику", - сообщило командование в соцсети Х.
В сообщении говорится, что в результате атаки были убиты двое мужчин.
