США намерены добиться изъятия обогащенного урана из Ирана, заявил Вэнс - РИА Новости, 14.04.2026
01:22 14.04.2026 (обновлено: 02:19 14.04.2026)
Вэнс: США хотят добиться полного изъятия у Ирана обогащенного урана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты намерены добиться полного изъятия обогащенного урана с территории Ирана, завил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы хотим видеть, чтобы у Ирана не было никаких ядерных материалов, чтобы Соединенные Штаты контролировали их. <...> Мы должны вывести обогащенный материал из Ирана, мы должны получить их убедительное обязательство не разрабатывать ядерное оружие", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
В этом вопросе, подчеркнул вице-президент, Вашингтон не готов проявить гибкость.
"И второй момент – это вопрос верификации. Одно дело, когда иранцы говорят, что не собираются иметь ядерное оружие. Другое – когда мы создаем механизм, который гарантирует, что этого не произойдет", – добавил политик.
По его словам, сейчас мяч в вопросе возобновления переговоров находится на стороне Тегерана. При этом, уточнил Вэнс, характер диалога может в корне поменяться, если Иран так и не откроет Ормузский пролив.
Между тем вице-президент утверждает, что на встрече с представителями ИРИ удалось добиться значительного прогресса.
В субботу в Пакистане прошли ирано-американские переговоры. По их итогам Тегеран отметил, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам.
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
