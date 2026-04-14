США намерены добиться изъятия обогащенного урана из Ирана, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты намерены добиться полного изъятия обогащенного урана с территории Ирана, завил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
В этом вопросе, подчеркнул вице-президент, Вашингтон не готов проявить гибкость.
«
"И второй момент – это вопрос верификации. Одно дело, когда иранцы говорят, что не собираются иметь ядерное оружие. Другое – когда мы создаем механизм, который гарантирует, что этого не произойдет", – добавил политик.
По его словам, сейчас мяч в вопросе возобновления переговоров находится на стороне Тегерана. При этом, уточнил Вэнс, характер диалога может в корне поменяться, если Иран так и не откроет Ормузский пролив.
Между тем вице-президент утверждает, что на встрече с представителями ИРИ удалось добиться значительного прогресса.
В субботу в Пакистане прошли ирано-американские переговоры. По их итогам Тегеран отметил, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам.
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
