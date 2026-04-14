Американцев предупредили, что цена на бензин продолжит расти - РИА Новости, 14.04.2026
00:45 14.04.2026
Американцев предупредили, что цена на бензин продолжит расти

Глава Минэнерго США Райт: цена на бензин продолжит расти еще несколько недель

© AP Photo / David Zalubowski — Автомобильная заправка в Денвере, США
Автомобильная заправка в Денвере, США - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© AP Photo / David Zalubowski
Автомобильная заправка в Денвере, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт предупредил американцев, что цена на бензин в стране, приближающаяся к антирекорду администрации Джо Байдена, продолжит расти еще "несколько недель", пообещав "творческий подход" Белого дома к контролю за стоимостью топлива, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы увидим высокие цены на энергоносители, знаете. Может быть, даже увидим рост. Пока проход судов через Ормузский пролив не достигнет ощутимого показателя. К тому времени, вероятно, цена станет пиковой. Вероятно, в течение следующих нескольких недель", - сказал Райт на экономической конференции издания Semafor в Вашингтоне.
Райт предупредил американцев, что перед снижением цены на бензин, которая уже достигла второго в истории значения, произойдет ее повышение. "Она вырастет, прежде чем понизится", - предупредил Райт.
"Зависит от того, как будет развиваться конфликт", - сказал министр.
Он пообещал, что Белый дом будет творчески подходить к попыткам контроля цен. "Есть ряд креативных вещей, есть такие, которые мы уже сделали", - добавил Райт.
По словам министра, американский лидер Дональд Трамп понимал, что операция против Ирана повлечет "в краткосрочной перспективе" перебои в поставках нефти.
Самым дорогим бензин был в Штатах при Байдене летом 2022 года, средняя цена по стране за галлон (около 3,8 литра) тогда превысила 5 долларов. В своей предвыборной кампании Трамп активно критиковал демократа за сложившуюся ситуацию. Предыдущим антирекордом было 4,1 доллара за галлон в июле 2008 года. Нынешняя средняя цена составляет 4,125 доллара, поднявшись на 40% за два месяца, в нескольких штатах бензин дороже 5 долларов.
