Спецоперация, 14 апреля: завершено расследование 966 дел против военных ВСУ
18:27 14.04.2026

Спецоперация, 14 апреля: завершено расследование 966 дел против военных ВСУ

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Завершено расследование 966 уголовных дел, фигурантами которых стали 1280 военных ВСУ и наемников, 1,1 тысячи преступников получили приговоры, сообщили РИА Новости в СК России.
Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 391 беспилотник, 14 авиабомб и шесть снарядов залпового огня HIMARS ВСУ.
В США сделали трудное признание о ВС России
Вчера, 16:02
За сутки ВСУ потеряли 1180 военнослужащих и 95 единиц военной автомобильной техники.

Успехи ВС РФ на передовой

Подразделения 21-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ отступили вглубь украинской территории после освобождения ВС РФ поселка Миропольское Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести в лесных массивах севернее села Писаревка Сумской области.
Более 500 ударных украинских БПЛА уничтожили бойцы группировки войск "Север" с начала апреля в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в группировке.
Российские разведчики захватили украинских военных и их документацию в тылу ВСУ, доставив всё к позициям ВС РФ без единого выстрела, сообщили в Минобороны РФ.
Из-за успехов российской армии в зоне СВО украинский солдат сбежал с позиции в Запорожской области, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. На прошлой неделе сообщалось, что ВСУ несут большие потери на запорожском направлении из-за трудностей с ротацией.

ИИ дроны и тактика снайперов РФ

Оснащенный ИИ дрон-перехватчик "Ёлка" показывает хорошие результаты и набирает популярность на фронте, рассказал РИА Новости боец 4-й бригады "Южной" группировки войск с позывным "Зима".
"В тюрьму!" Поляки набросились на Зеленского после выборов в Венгрии
Вчера, 16:24
Российские снайперы используют муляжи для перехвата беспилотников ВСУ на добропольском направлении, рассказал РИА Новости снайпер соединения морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Дизель". По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады, для этого используются ложные цели, привлекающие внимание боевиков ВСУ. "Когда они подлетают, мы уже на позиции и работаем по ним. Это своего рода ловля на живца", - рассказал "Дизель".

Задержаны агенты СБУ

Агент СБУ задержан в Крыму, житель Ялты передавал сведения об объектах Черноморского флота РФ, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. Трое граждан Украины, Молдавии и России задержаны по делу о попытке совершения теракта в Москве с помощью заминированного электроскутера, сообщил ЦОС ФСБ России. Военный ВСУ был направлен в Москву для убийства высокопоставленного военнослужащего РФ путем подрыва электроскутера у бизнес-центра, сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ. Южный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы Викторию Котляр, пытавшуюся взорвать начальника ГУФСИН России по ДНР по заданию СБУ, сообщил журналистам пресс-секретарь суда.

Подлости ВСУ

ВСУ выпустили не менее 800 боеприпасов по Херсонской области с 6 по 12 апреля, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в еженедельном докладе, который имеется в распоряжении РИА Новости. Двадцать девять мирных граждан России, в том числе три ребенка, погибли от атак ВСУ с 6 по 12 апреля.
ВСУ используют гражданский аэропорт Харькова для хранения боеприпасов, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Собеседник подчеркнул, что на территории аэропорта хранятся боеприпасы в том числе для ударов по приграничным регионам России.
ВСУ ударили по складу гуманитарной помощи в селе Нововладимировка и многоквартирному дому в Новой Каховке Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Зеленский утратил контроль над ВСУ, заявили в Госдуме
Вчера, 10:57

Донаты для ВСУ в Европе

Посольство Украины в Праге содействует сбору и отправке денег на вооружение ВСУ при помощи НПО в Чехии и Словакии, выяснило РИА Новости, изучив материалы на сайте дипмиссии и сотрудничающей с ней чешской НПО. Инициатором проекта по сбору средств на военную технику для Украины выступил известный чешский предприниматель Далибор Дедек, который специально создал для этого НПО. С 2022 года его организация закупила оборудование для украинской армии более чем на миллиард крон (свыше 41 миллиона евро). Эти деньги были направлены в том числе на покупку танка, ракетной установки, беспилотников и боеприпасов для ВСУ.

Киев дружить не хочет

Украина по итогам пасхального перемирия показала неспособность отвечать взаимностью на добрые дела России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее Владимир Зеленский за несколько часов до начала объявленного Россией пасхального перемирия заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать "зеркально". Однако по истечению перемирия Минобороны РФ сообщило, что были зафиксированы 6558 нарушений режима тишины со стороны ВСУ. Поэтому Мирошник заявил, что "хотелки" Зеленского продлить режим прекращения огня в пасхальное перемирие услышали только в его кругу, так как ВСУ все равно атаковали российскую территорию.
