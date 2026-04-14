МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Завершено расследование 966 уголовных дел, фигурантами которых стали 1280 военных ВСУ и наемников, 1,1 тысячи преступников получили приговоры, сообщили РИА Новости в СК России.

Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 391 беспилотник, 14 авиабомб и шесть снарядов залпового огня HIMARS ВСУ.

За сутки ВСУ потеряли 1180 военнослужащих и 95 единиц военной автомобильной техники.

Успехи ВС РФ на передовой

Подразделения 21-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ отступили вглубь украинской территории после освобождения ВС РФ поселка Миропольское Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести в лесных массивах севернее села Писаревка Сумской области.

Более 500 ударных украинских БПЛА уничтожили бойцы группировки войск "Север" с начала апреля в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в группировке.

Российские разведчики захватили украинских военных и их документацию в тылу ВСУ, доставив всё к позициям ВС РФ без единого выстрела, сообщили в Минобороны РФ.

Из-за успехов российской армии в зоне СВО украинский солдат сбежал с позиции в Запорожской области, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. На прошлой неделе сообщалось, что ВСУ несут большие потери на запорожском направлении из-за трудностей с ротацией.

ИИ дроны и тактика снайперов РФ

Оснащенный ИИ дрон-перехватчик "Ёлка" показывает хорошие результаты и набирает популярность на фронте, рассказал РИА Новости боец 4-й бригады "Южной" группировки войск с позывным "Зима".

Российские снайперы используют муляжи для перехвата беспилотников ВСУ на добропольском направлении, рассказал РИА Новости снайпер соединения морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Дизель". По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады, для этого используются ложные цели, привлекающие внимание боевиков ВСУ. "Когда они подлетают, мы уже на позиции и работаем по ним. Это своего рода ловля на живца", - рассказал "Дизель".

Задержаны агенты СБУ

Агент СБУ задержан в Крыму, житель Ялты передавал сведения об объектах Черноморского флота РФ, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. Трое граждан Украины, Молдавии и России задержаны по делу о попытке совершения теракта в Москве с помощью заминированного электроскутера, сообщил ЦОС ФСБ России. Военный ВСУ был направлен в Москву для убийства высокопоставленного военнослужащего РФ путем подрыва электроскутера у бизнес-центра, сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ. Южный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы Викторию Котляр, пытавшуюся взорвать начальника ГУФСИН России по ДНР по заданию СБУ, сообщил журналистам пресс-секретарь суда.

Подлости ВСУ

ВСУ выпустили не менее 800 боеприпасов по Херсонской области с 6 по 12 апреля, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в еженедельном докладе, который имеется в распоряжении РИА Новости. Двадцать девять мирных граждан России , в том числе три ребенка, погибли от атак ВСУ с 6 по 12 апреля.

ВСУ используют гражданский аэропорт Харькова для хранения боеприпасов, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Собеседник подчеркнул, что на территории аэропорта хранятся боеприпасы в том числе для ударов по приграничным регионам России.

Донаты для ВСУ в Европе

Посольство Украины Праге содействует сбору и отправке денег на вооружение ВСУ при помощи НПО в Чехии Словакии , выяснило РИА Новости, изучив материалы на сайте дипмиссии и сотрудничающей с ней чешской НПО. Инициатором проекта по сбору средств на военную технику для Украины выступил известный чешский предприниматель Далибор Дедек, который специально создал для этого НПО. С 2022 года его организация закупила оборудование для украинской армии более чем на миллиард крон (свыше 41 миллиона евро). Эти деньги были направлены в том числе на покупку танка, ракетной установки, беспилотников и боеприпасов для ВСУ.

