ВСУ ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ВСУ атаковали объект энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области, часть оборудования повреждена, энергетики и оперативные службы прикладывают все усилия для стабилизации обстановки, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Противник совершил очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Часть оборудования повреждена", - написал глава региона в канале на платформе Мах.
Балицкий отметил, что энергетики и оперативные службы прикладывают все усилия для стабилизации обстановки.
Губернатор добавил, что сохраняется высокая дроновая активность.
