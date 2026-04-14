Названы породы собак, которые убегают от хозяев чаще других
22:24 14.04.2026
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Хаски, немецкие овчарки и терьеры теряются и убегают от своих хозяев чаще других собак, говорится в совместном исследовании "Лаборатории Касперского" и всероссийской системы защиты животных Pet911, которое есть у РИА Новости.
"Первое место по потерям среди собак так же, как и в 2024 году, занимают хаски - это порода с генетически закрепленной тягой к движению и свободе. Впрочем, в 2025 году доля их потерь сократилась на 25%: возможно, владельцы стали более пристально отслеживать их местоположение. А вот немецкие овчарки стали теряться гораздо чаще - на 37%. Они вышли на второе место, обогнав терьеров", - сообщили там.
В свою очередь среди кошек чаще всего теряются шотландские вислоухие. На втором месте по частоте пропаж мейн-куны - крупная порода, с которой часто гуляют. В 2025 году они терялись чаще на 30%.
Согласно полученным данным, среди собак чаще всего пропадают животные с кличками Арчи, Боня, Джек, Ричи и Малыш, а среди кошек - Муси, Барсики, Кузи, Буси и Васи.
"Чаще всего пропадают не "непослушные" животные, а те, чьи природные потребности не совпадают с условиями содержания. Порода - это поведенческий профиль, и чем лучше владелец понимает его заранее, тем меньше объявлений о потере", - пояснил кинолог, зоопсихолог Pet911 Алексей Громов.
По его словам, хаски лидируют не случайно: это ездовая порода, у которой потребность в движении закреплена генетически. Порода отличается независимостью мышления и найдет любую возможность для побега, если ее энергии нет выхода. Однако появление овчарок на втором месте - тревожный сигнал, сообщает эксперт. Порода снова в моде, но далеко не все новые владельцы готовы к ее реальным запросам: это рабочая собака с высокими потребностями в нагрузке, и когда этих нагрузок нет, она начинает искать выход самостоятельно.
