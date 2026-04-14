В Москве нашли пропавшую собаку, которая попала под машину на МКАД

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Волонтеры нашли собаку по кличке Элли, которая потерялась в понедельник в районе Битцевского парка в Москве, а после попала под машину на МКАД и перебежала почти все полосы автодороги, выяснило РИА Новости, изучив чат поиска пропавшего животного.
Как следует из сообщений волонтеров, собака потерялась в понедельник около 19.30 мск. После этого животное попало на камеры видеонаблюдения на 37-м километре МКАД.
На опубликованном в чате видео собака в 19.36 мск в понедельник перебегает шестиполосную проезжую часть и попадает под движущийся автомобиль, после чего уходит на другую сторону кольцевой дороги и пропадает из зоны видимости камеры, перебежав в итоге почти все полосы МКАД.
Во вторник в 18.38 мск в чате опубликовали фотографию, на которой мужчина держит собаку на руках.
"Найдена. С хозяевами", - пишут волонтеры.
Щенка обнаружили волонтеры вместе с хозяином в Битцевском лесу в районе МКАД.
Владелица собаки Анастасия сообщила РИА Новости, что Элли везут в ветеринарную клинику, ее состояние удовлетворительное. "Ходит нормально, ворчит, радуется", - рассказала агентству хозяйка.