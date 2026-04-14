Уголовное дело возбудили после гибели трех детей в ДТП в Пензенской области

Уточняется, что дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В свою очередь, в Госавтоинспекции по Пензенской области в сообществе "ВКонтакте" уточнили, что за рулем ВАЗ-2112 была женщина 1997 года рождения, а "Камазом" с полуприцепом "Тонар" управлял мужчина 1979 года рождения. Погибли девочка 2016 года рождения, и мальчики 2021 и 2026 годов рождения.