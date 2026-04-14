Уголовное дело возбудили после гибели трех детей в ДТП в Пензенской области - РИА Новости, 14.04.2026
21:06 14.04.2026 (обновлено: 21:08 14.04.2026)
Уголовное дело возбудили после гибели трех детей в ДТП в Пензенской области

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими в Пензенской области, сообщили в региональном СУСК.
ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-2112 под управлением женщины 1997 года рождения и грузового автомобиля "Камаз" произошло на федеральной трассе М-5 "Урал" на территории Кузнецкого района Пензенской области. В результате автокатастрофы погибли на месте трое детей и женщина-водитель. По данным прокуратуры региона, причиной автокатастрофы стал выезд легковушки на встречную полосу.
"Кузнецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли четыре человека", - написало следственное управление в канале на платформе MAX.
Уточняется, что дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
В свою очередь, в Госавтоинспекции по Пензенской области в сообществе "ВКонтакте" уточнили, что за рулем ВАЗ-2112 была женщина 1997 года рождения, а "Камазом" с полуприцепом "Тонар" управлял мужчина 1979 года рождения. Погибли девочка 2016 года рождения, и мальчики 2021 и 2026 годов рождения.
ПроисшествияПензенская областьРоссияКузнецкий районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
