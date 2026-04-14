Уголовное дело возбудили после пожара на Казанском пороховом заводе

КАЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производств возбуждено по факту пожара на Казанском пороховом заводе, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

Пресс-служба главы Татарстана сообщила ранее, что на Казанском пороховом заводе в результате пожара произошло частичное обрушение конструкции. Причина происшествия носит техногенный характер. Технологический процесс производства не остановлен, жизни и здоровью людей угрозы нет. По данным минздрава республики, в результате ЧП пострадали два человека, они госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и казанскую горбольницу №7.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - говорится в сообщении

Следственное управление уточняет, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты, будет проведен осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.