Уголовное дело возбудили после пожара на Казанском пороховом заводе
21:03 14.04.2026 (обновлено: 21:11 14.04.2026)
Уголовное дело возбудили после пожара на Казанском пороховом заводе

СК: уголовное дело возбуждено по факту пожара на Казанском пороховом заводе

© РИА Новости / Максим Богодвид
14.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
КАЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производств возбуждено по факту пожара на Казанском пороховом заводе, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
Пресс-служба главы Татарстана сообщила ранее, что на Казанском пороховом заводе в результате пожара произошло частичное обрушение конструкции. Причина происшествия носит техногенный характер. Технологический процесс производства не остановлен, жизни и здоровью людей угрозы нет. По данным минздрава республики, в результате ЧП пострадали два человека, они госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и казанскую горбольницу №7.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - говорится в сообщении.
Следственное управление уточняет, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты, будет проведен осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
Казанский государственный казенный пороховой завод - старейший в современной России пороховой завод, выпускает порох с 1788 года. Завод является многопрофильным предприятием, выпускающим порох и заряды практически ко всем видам вооружения, а также пиротехнические изделия, фейерверки, нитроцеллюлозу, клеи, лакокрасочные материалы. На заводе функционирует одна из старейших химических лабораторий отрасли.
