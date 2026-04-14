СК возбудил уголовное дело после аварии с автобусом в Подмосковье

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Богородском городском округе по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование двух пассажиров автобуса, один из которых ребенок, в ДТП, сообщил следственный комитет Подмосковья.

Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что автобус, водитель которого не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся в Богородском городском округе недалеко от села Стромынь. Внутри находились 15 пассажиров, двух пострадавших, в том числе ребенка, доставили в больницу. Позже их отпустили под амбулаторное наблюдение.