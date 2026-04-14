Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил уголовное дело после аварии с автобусом в Подмосковье
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 14.04.2026 (обновлено: 18:32 14.04.2026)
СК возбудил уголовное дело после аварии с автобусом в Подмосковье

© Фото : ГУ МВД России по Московской области — Автобус, опрокинувшийся в Московской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Богородском городском округе по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование двух пассажиров автобуса, один из которых ребенок, в ДТП, сообщил следственный комитет Подмосковья.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что автобус, водитель которого не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся в Богородском городском округе недалеко от села Стромынь. Внутри находились 15 пассажиров, двух пострадавших, в том числе ребенка, доставили в больницу. Позже их отпустили под амбулаторное наблюдение.
"Следователем следственного отдела по городу Ногинск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажира автобуса в дорожно-транспортном происшествии (часть 1 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
"На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияНогинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала