СК возбудил уголовное дело после исчезновения девочки в Самарской области

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту исчезновения трехлетней девочки в Самарской области, сообщило региональное СУСК России в своем канале в Max.
Ранее во вторник в региональном ГУМВД России сообщили, что разыскивают девочку в деревне Сухарь Матак Исаклинского района. Она ушла из дома гулять со старшими детьми в понедельник и не вернулась. У ребенка русые волосы, она была одета в белую майку, розовые штаны и сапоги.
"Шенталинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения девочки в Исаклинском районе Самарской области", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники СК устанавливают местонахождение девочки. Работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления.