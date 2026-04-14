Книга Симоньян вошла в топ-5 антиутопий по продажам в "Читай-городе"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Роман главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" вошел в пятерку самых востребованных антиутопий в магазинах "Читай-город", сообщила пресс-служба сети.
"Топ-5 книг антиутопий, проданных за первый квартал 2026 года: ... 2. Маргарита Симоньян. В начале было слово", - говорится в сообщении.
Рейтинг возглавил культовый роман Джорджа Оруэлла "1984". На третьей строчке - роман Евгения Замятина "Мы", на четвертой - сатирический роман Олдоса Хаксли "О дивный новый мир". Замыкает пятерку еще одна работа Оруэлла "Скотный двор".
Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в издательстве "АСТ", роман написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами. Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.
Тираж романа Симоньян превысил 170 тысяч экземпляров
30 марта, 13:13