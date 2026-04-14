Дачников предупредили о штрафе за приготовление шашлыка на участке

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Жарить мясо и другую пищу с использованием открытого огня в мангалах и жаровнях можно при соблюдении ряда условий, иначе россияне рискуют получить штраф вплоть до 20 тысяч рублей, рассказала РИА Новости руководитель общественной приемной Союза садоводов Людмила Бурякова.

"Шашлык и другую пищу с использованием открытого огня и костра разрешено готовить в мангалах и жаровнях на расстоянии пяти метров от домов и хозпостроек, расположенных на участке. При этом надо очистить землю рядом до двух метров", - сказала она.

В случае если зафиксированы нарушения правил противопожарного режима, то последует предупреждение, и возможен штраф в размере 5-15 тысяч рублей, напомнила Бурякова.