Дачников предупредили о штрафе за приготовление шашлыка на участке
04:14 14.04.2026 (обновлено: 05:24 14.04.2026)
Дачников предупредили о штрафе за приготовление шашлыка на участке

При нарушении правил разведения огня дачникам грозит штраф до 20 тысяч рублей

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Шашлык. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Жарить мясо и другую пищу с использованием открытого огня в мангалах и жаровнях можно при соблюдении ряда условий, иначе россияне рискуют получить штраф вплоть до 20 тысяч рублей, рассказала РИА Новости руководитель общественной приемной Союза садоводов Людмила Бурякова.
"Шашлык и другую пищу с использованием открытого огня и костра разрешено готовить в мангалах и жаровнях на расстоянии пяти метров от домов и хозпостроек, расположенных на участке. При этом надо очистить землю рядом до двух метров", - сказала она.
В случае если зафиксированы нарушения правил противопожарного режима, то последует предупреждение, и возможен штраф в размере 5-15 тысяч рублей, напомнила Бурякова.
В регионах, где введен особый противопожарный режим, жарить шашлык на открытом огне запрещено, однако можно использовать стационарные мангалы и барбекю, оснащенные крышкой, уточнила она. "При нарушениях на территории таких регионов предписание не выдают, а сразу штрафуют на 10-20 тысяч рублей", - отметила она.
Дачный участок - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Дачников предупредили о штрафе за нескошенную траву на участке
10 апреля, 03:26
 
