03:58 14.04.2026
Россиян предупредили о штрафах за сушку белья на фасаде дома

Старые кварталы в центре Владивостока. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 1,5 тысяч рублей за установку устройств для сушки белья на фасаде дома, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Если гражданин самовольно установил устройства для сушки белья за пределами балконного ограждения и не согласовал это с другими собственниками квартир в доме, то данная конструкция может быть демонтирована, уточнил общественник.
"Такие действия могут быть расценены как нарушение правил пользования жилыми помещениями, за что по статье 7.21 КоАП РФ предусмотрен штраф для граждан от 1 тысячи рублей до 1,5 тысяч рублей", - сказал агентству Машаров.
Член комиссии ОП добавил, что фасад многоквартирного дома относится к общему имуществу собственников его помещений. Он подчеркнул, что любое переоборудование фасада и установка каких-либо конструкций требует согласования на общем собрании собственников.
"В федеральном законодательстве нет прямого запрета на сушку белья на балконе, но такие запреты могут содержаться в правилах благоустройства города или региона: так, во многих городах на центральных улицах или в исторических зданиях существует запрет на сушку белья за пределами ограждения балкона, чтобы не портить фасад", - объяснил Машаров.
Общественник отметил, что в судебной практике есть ситуации, когда сушка белья на балконе может нарушать права и законные интересы соседей: например, если соседи сушили на балконе плохо отжатое белье, из-за чего вода полилась на балкон соседей снизу. Такие действия могут привести к порче имущества, в том числе появлению плесени на стенах, заключил Машаров.​
