В Северодвинске возбудили дело против воспитательницы об истязании детей
11:42 14.04.2026 (обновлено: 11:43 14.04.2026)
В Северодвинске возбудили дело против воспитательницы об истязании детей

Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МУРМАНСК, 14 апр – РИА Новости. Следователи в Северодвинске Архангельской области возбудили дело против воспитательницы об истязании двух воспитанников яслей, сообщили в региональном СУСК РФ.
"По версии следствия, в период с февраля по 10 апреля 2026 года подозреваемая, являясь воспитателем детского сада, систематически наносила побои двум воспитанникам ясельной группы, нецензурно выражалась в адрес детей и применяла иные непедагогические методы воздействия", - говорится в сообщении.
После обнаружения видео в сетях следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником. Позже было возбуждено дело по пп. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух несовершеннолетних). Также на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту халатности должностных лиц.
Как добавили в региональной прокуратуре, сейчас устанавливается круг детей, которые могли пострадать от рук воспитательницы. Женщина работает в яслях с 2020 года.
"Родители стали у детей обнаруживать синячки, изменения в поведении, в настроении. Период был установлен, и в последующем органами предварительного расследования будет также дана оценка деятельности воспитателя на протяжении всего данного периода", - пояснили в прокуратуре Северодвинска.
Ранее инцидент прокомментировал глава Северодвинска Игорь Арсентьев. Он сообщил, что после того, как стало известно об истязании детей в яслях, воспитательница хотел уволиться по собственному желанию, однако теперь уйти таким образом с должности ей не удастся.
