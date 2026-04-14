В Северодвинске возбудили дело против воспитательницы об истязании детей

МУРМАНСК, 14 апр – РИА Новости. Следователи в Северодвинске Архангельской области возбудили дело против воспитательницы об истязании двух воспитанников яслей, сообщили в региональном СУСК РФ.

"По версии следствия, в период с февраля по 10 апреля 2026 года подозреваемая, являясь воспитателем детского сада, систематически наносила побои двум воспитанникам ясельной группы, нецензурно выражалась в адрес детей и применяла иные непедагогические методы воздействия", - говорится в сообщении

После обнаружения видео в сетях следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником. Позже было возбуждено дело по пп. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух несовершеннолетних). Также на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту халатности должностных лиц.

Как добавили в региональной прокуратуре, сейчас устанавливается круг детей, которые могли пострадать от рук воспитательницы. Женщина работает в яслях с 2020 года.

"Родители стали у детей обнаруживать синячки, изменения в поведении, в настроении. Период был установлен, и в последующем органами предварительного расследования будет также дана оценка деятельности воспитателя на протяжении всего данного периода", - пояснили в прокуратуре Северодвинска