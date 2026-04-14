Бойцы "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Силы российской группировки "Север" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 220 боевиков, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодмитровка, Бачевск и Суходол Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Колодезное, Рясное, Старица и Зыбино Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
