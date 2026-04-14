В Госдуме предложили уравнять "Матерей-героинь" в выплатах
02:02 14.04.2026
В Госдуме предложили уравнять "Матерей-героинь" в выплатах

Семья. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила выплачивать ежемесячную денежную выплату всем женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", вне зависимости от даты их награждения.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим сообщить позицию министерства труда и социальной защиты РФ о целесообразности внесения изменений в законодательство РФ в части предоставления мер государственной поддержки женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", вне зависимости от даты их награждения", - сказано в документе.
Останина напомнила, что для матерей-героинь установлена ежемесячная денежная выплата в размере более 72 тысяч рублей. При этом, как утверждается в письме, многим женщинам было отказано в предоставлении государственной поддержки по причине получения звания "Мать-героиня" до 2022 года.
"Считаем, что заслуги матери перед государством не имеют срока давности. Данная ситуация создает неравенство в предоставлении социальных гарантий женщинам, которым присвоено звание "Мать-героиня" с 1944 года по 1991 год", - добавляется в обращении.
Звание "Мать-героиня" в СССР было учреждено в 1944 году, последнее присвоение состоялось в 1991 году. В современной России это звание было официально возрождено и установлено указом президента РФ Владимира Путина от 15 августа 2022 года.
