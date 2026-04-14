01:42 14.04.2026
В Подмосковье выросло число многодетных семей, заявил Брынцалов

© РИА Новости / Илья Питалев
Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Количество многодетных семей в Подмосковье увеличилось почти на 40% за последние пять лет, это в том числе и результат свыше 20 действующих в регионе мер поддержки, рассказал РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
"В 2021 году в Подмосковье насчитывалось 86 тысяч многодетных семей. А сегодня, в 2026 году, их уже 118 тысяч. За пять лет количество выросло на 32 тысячи, это значительный рост. Московская область входит в пятёрку лидеров по количеству многодетных семей. Это в том числе результат той системной поддержки, которую мы выстроили", – сказал Брынцалов.
Он отметил, что сегодня в регионе действуют свыше 20 мер поддержки многодетных семей, включая выплаты, льготы, компенсации.
"Мы стараемся охватить все сферы жизни: от оплаты ЖКУ до школьной формы, от проезда до отдыха. При этом мы регулярно расширяем действующие меры. Например, по инициативе "Единой России" теперь многодетные семьи Подмосковья могут получать ежегодную выплату на школьную форму на ребёнка, который учится в другом регионе", – добавил Брынцалов.
Московская область (Подмосковье), Игорь Брынцалов, Московская областная дума, Единая Россия, Общество
 
 
