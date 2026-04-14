В Оренбургской области рабочий погиб, упав в резервуар со щелочью

УФА, 14 апр – РИА Новости. Следователи СК устанавливают обстоятельства гибели работника компании в Оренбургской области, который упал в емкость с щелочью, сообщило СУСК РФ по региону.
«
"По предварительным данным следствия, 12 апреля на территории Оренбургского района в одном из цехов организации при выполнении работ по обходу технологических установок произошло падение оператора в резервуар с щелочным раствором, в результате чего наступила его смерть на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По факту гибели рабочего коммерческой организации возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В рамках предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, добавили в ведомстве.
В Тульской области рабочий погиб в дробильной машине
29 ноября 2025, 15:18