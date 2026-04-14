ЕС может расширить персональные санкции против россиян - РИА Новости, 14.04.2026
16:41 14.04.2026 (обновлено: 17:38 14.04.2026)
ЕС может расширить персональные санкции против россиян

БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости.Постпреды стран ЕС на заседании в среду планируют утвердить обновление списка санкций в отношении физлиц и организаций России за якобы "дестабилизирующую деятельность", следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Решение Совета и имплементационный регламент, касающиеся ограничительных мер в связи с дестабилизирующей деятельностью России. Утверждение", - говорится в документе.
Предварительно, речь может идти о включении в список новых фигурантов. В отличие от экономических и секторальных ограничений, эти санкции вводятся в отношении отдельных физлиц и организаций, предполагают блокировку активов в ЕС, для физлиц также действует запрет на поездки в страны Евросоюза.
Данное обновление числится среди тем, по которым не требуется предварительное обсуждение, следовательно, оно будет принято постпредами автоматически, после чего запустят техническую финальную процедуру согласования на уровне министров. Поскольку 21 апреля запланировано заседание глав МИД стран Евросоюза, вероятнее всего окончательно обновление санкций будет объявлено именно на этой встрече.
Санкционный режим ЕС против России за якобы "дестабилизирующую деятельность" был введен осенью 2024 года. В него включают фигурантов, которых в Брюсселе обвиняют в якобы кибератаках в отношении структур стран ЕС, дезинформации и пропаганде, вмешательстве в выборы, гибридных угрозах. Под этими ограничениями в рамках режима уже оказались 65 физлиц и 17 организаций. В основном меры затрагивают российские СМИ, журналистов, артистов, телеведущих.
Всего же после принятия 19 пакетов антироссийских санкций под различными европейскими ограничениями находятся более 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
