Рубио присоединится к переговорам представителей Израиля и Ливана
05:12 14.04.2026
Рубио присоединится к переговорам представителей Израиля и Ливана

Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио присоединится к переговорам между послами Израиля и Ливана в США, сообщает госдеп.
"Госсекретарь Марко Рубио присоединяется к рабочим переговорам по урегулированию конфликта с участием посла Израиля в США Йехиэля Лейтера и посла Ливана в США Нады Хамаде Муавад в Госдепартаменте", – следует из расписания, опубликованного ведомством.
Мероприятие начнется в 11.00 по местному времени (18.00 мск).
Ранее портал Axios сообщил, что Ливан через американских посредников попросил Израиль приостановить удары по его территории накануне переговоров США и Ирана. После чего пресс-служба премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение шиитского движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном и о прекращении огня на две недели. Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан. Такой же точки зрения придерживается Пакистан, выступающий посредником в урегулировании. Трамп утверждает, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.
После прошедших в эту субботу в Исламабаде переговоров американская и иранская делегации сообщили, что соглашение достигнуто не было.
В миреЛиванИзраильСШАМарко РубиоДональд ТрампБиньямин НетаньяхуГосударственный департамент СШАХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
