В РПЦ призвали девушку, сделавшую кальян из кулича, раскаяться

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) призывает девушку, сделавшую кальян из кулича, извиниться перед верующими и принести раскаяние в предусмотренном Уголовным кодексом смысле, оправданий для подобных поступков нет, сказал РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

По информации СК РФ, было возбуждено уголовного дело по статье об оскорблении чувств верующих. Девушка вскоре принесла извинения в соцсетях, назвав свой поступок необдуманным. Позже столичные полицейские задержали подозреваемую, она была доставлена в подразделение столичного СК, её допросили следователи. Впоследствии на месте проживания подозреваемой был проведён обыск, сообщили в столичном главке СК РФ.