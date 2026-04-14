14:52 14.04.2026 (обновлено: 16:13 14.04.2026)
В РПЦ призвали девушку, сделавшую кальян из кулича, раскаяться

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) призывает девушку, сделавшую кальян из кулича, извиниться перед верующими и принести раскаяние в предусмотренном Уголовным кодексом смысле, оправданий для подобных поступков нет, сказал РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в одном из баров Москвы девушка сделала из кулича чашу для кальяна. После случившегося в СК РФ сообщили, что фигурантка фиксировала происходящее на видео, которое впоследствии распространила в социальных медиа.
"Нет никаких оправданий для подобного поступка. Пасхальный кулич – то, с чем верующие нашей страны ассоциируют свою веру. Очевидно, что подобные манипуляции не могут не вызвать возмущения. Мы призываем девушку извиниться перед верующими и принести деятельное раскаяние в смысле статьи 75 УК ("освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием" – ред.)", – сказал Кипшидзе.
По информации СК РФ, было возбуждено уголовного дело по статье об оскорблении чувств верующих. Девушка вскоре принесла извинения в соцсетях, назвав свой поступок необдуманным. Позже столичные полицейские задержали подозреваемую, она была доставлена в подразделение столичного СК, её допросили следователи. Впоследствии на месте проживания подозреваемой был проведён обыск, сообщили в столичном главке СК РФ.
Пасхальный кулич - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Адвокат объяснил, что может грозить сделавшей кальян на куличе москвичке
13 апреля, 20:25
 
РелигияОбществоРоссияМоскваВахтанг КипшидзеСледственный комитет России (СК РФ)Русская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
