Единовременную выплату для контрактников ввели в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 14.04.2026
16:15 14.04.2026 (обновлено: 16:35 14.04.2026)
Единовременную выплату для контрактников ввели в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону утвердили единовременную выплату для контрактников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Депутаты городской думы Ростова-на-Дону на заседании во вторник утвердили единовременную выплату в 100 тысяч рублей для граждан, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ, сообщила журналистам председатель гордумы Лидия Новосельцева.
"Мы вводим новую меру поддержки для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны России с 1 мая по 30 июня 2026 года. Ростовчане, а также иностранные граждане и лица без гражданства, состоящие на учете в ростовском военкомате, которые впервые заключат контракт с Минобороны на год и более... получат единовременную городскую выплату 100 тысяч рублей", - сказала она.
Новосельцева добавила, что ученики с 5-го по 11-й классы, чьи родители служат в полиции и других ведомствах, работающих в интересах России в зоне специальной военной операции, получат бесплатное питание в школах.
В настоящее время в Ростовской области всем гражданам, заключившим контракт, положена федеральная выплата по линии Минобороны РФ в 400 тысяч рублей, а также региональная выплата в 3 миллиона рублей.
