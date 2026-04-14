Единовременную выплату для контрактников ввели в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Депутаты городской думы Ростова-на-Дону на заседании во вторник утвердили единовременную выплату в 100 тысяч рублей для граждан, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ, сообщила журналистам председатель гордумы Лидия Новосельцева.

"Мы вводим новую меру поддержки для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны России с 1 мая по 30 июня 2026 года. Ростовчане, а также иностранные граждане и лица без гражданства, состоящие на учете в ростовском военкомате, которые впервые заключат контракт с Минобороны на год и более... получат единовременную городскую выплату 100 тысяч рублей", - сказала она.

Новосельцева добавила, что ученики с 5-го по 11-й классы, чьи родители служат в полиции и других ведомствах, работающих в интересах России в зоне специальной военной операции, получат бесплатное питание в школах.