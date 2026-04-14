Неудачные переговоры Ирана и США фактически приговорили Ормузский пролив. Одна из главных торговых артерий современного мира остается закупоренной. Результат, как говорится, на табло — вчера на всех биржах цены на нефть, удобрения и продовольствие взмыли вверх.

Лестница инфляции вырисовывается очень наглядно. Из-за слома логистики дорожает нефть. Вместе с продуктами нефтепереработки растут в цене удобрения. Ну а нет удобрений — нет еды. Именно так работает сегодняшнее высокоэффективное сельское хозяйство. Американцы своей эскалацией на Ближнем Востоке создают искусственный дефицит продовольствия во всем мире. Во многих странах рост цен на продукты к концу года обещает стать двузначным.

Японцы и французы, англичане и южнокорейцы уже в спешном порядке переходят на макарошки и лечатся от дефицита белка в организме. Что уж говорить про более бедные страны? Им грозит натуральный голод.

Казалось бы, зачем это все американцам? Но они живут в режиме "сгорел сарай, гори и хата". Им выгодно погрузить весь мир в нищету, чтобы на их фоне выглядеть хоть немного приличнее. Такая себе гегемония, но все же лучше, чем ничего. Поэтому они и выкатили такие нереалистичные требования на переговорах с Ираном — война им выгоднее мира, потому что в мирных условиях они заведомо проигрывают всем конкурентам.

Американский инвестор Рэй Далио, предсказавший в свое время кризис 2008 года и даже сумевший на нем заработать, назвал конфликт на Ближнем Востоке началом очень долгой мировой войны. С ним не поспоришь — капиталистические противоречия такого масштаба решаются только глобальным конфликтом. В ходе него рушатся страны и умирают люди — в том числе и от массового голода.

Мир спрашивает дядю Сэма: "Дядя, теперь ты будешь меньше воевать?" "Нет, — отвечает он, — теперь ты будешь меньше есть."

Именно в разгар Второй мировой войны Британия организовала страшный голод в индийской Бенгалии, в ходе которого погибли миллионы человек. От распада империи это их не спасло, но Индия заплатила за свое освобождение огромную цену. Сегодня Штаты очень похожими мерами пытаются сохранить свою гегемонию.

Помните, как в 2020 году всякие клаусы швабы грозили миру "чумой, войной и голодом"? Похоже, мир на глазах приближается к третьей фазе.

Россия готовилась к этому развитию событий давным-давно. Пока западники скакали под радужными флагами и переходили на зеленую энергетику, у нас тихо и без фанфар принимали законы об импортозамещении — прежде всего в продовольственной сфере.

Еще не уехавшие либералы до слез смеялись над этими инициативами. Да как же это русские Ваньки сделают сыр с плесенью? Это ж кого надо плесень, настоящая, благородная! А как они смеют называть свое игристое вино "шампанским"? И да, без хамона мы все умрем, прямо на месте, в страшных судорогах.

Прошло много лет, эти весельчаки покинули Россию и теперь ищут источники белка на тбилисских помойках. А наша страна тем временем закрыла практически все дефициты и импортозаместила все важнейшие позиции. Свои углеводороды, свои удобрения, свое продовольствие — в мировой шторм мы вступаем с огромным запасом прочности.

Дело-то ведь было вовсе не в хамоне. Просто наши западные "партнеры" мечтали, что в один прекрасный момент они смогут перекрыть нам поставки продовольствия и мы тут буквально умрем с голоду. Но нет, не вышло. Сегодня, впервые за свою историю Россия не просто кормит себя, но и поставляет на мировые рынки невиданно разнообразный ассортимент продуктов.

Рады ли этому бывшие наши "партнеры"? Конечно, нет. Недаром тема продовольственной безопасности страны звучала вчера на заседании Совбеза. Это вопрос стратегический, наши цыплята и наша пастила сегодня не менее важны для нас, чем "Посейдон" и "Орешник". Нельзя забывать, что по всем границам мы буквально обложены американскими биолабораториями, вокруг которых с удивительной регулярностью возникают эпиззоотии. Мы в курсе этих угроз и к ним готовы.

Извините, бывшие партнеры, но мы не умерли. У нас тут в России новая мода — "добирать белок". То есть питаться не только вкусно и качественно, но и максимально полезно, обеспечивая организм отечественными белками из прекрасных отечественных продуктов. Анастас Микоян плакал бы от умиления.